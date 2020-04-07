Belediye Başkanı, uzaktan eğitimi takip edemeyen öğrenciye bilgisayarını hediye etti - Son Dakika

Manisa'nın Gördes ilçesi belediye başkanı Muhammet Akyol, bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitim derslerini takip edemeyen üniversite öğrencisine kendi dizüstü bilgisayarını hediye etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversitelerin eğitime ara vermesinin ardından memleketi Gördes'e bağlı Çiğiller Mahallesine dönen Karabük Üniversitesi öğrencisi Ayşegül Ertem, uzaktan eğitimi bilgisayarı olmadığı için takip edemedi.

Bu durum üzerine Ertem'in ailesi, belediye başkanı Muhammet Akyol'dan yardım istedi. Akyol da kendisine ait dizüstü bilgisayarı Ayşegül Ertem'e hediye etti.

Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada eğitimin her şeyden önce geldiğini belirterek, "Bu yüzden bu kızımızın isteğine kayıtsız kalamazdık. Bu zorlu süreci devlet ve millet el ele verip en kısa zamanda atlatacağız. Öğrencilerimiz eğitimlerinden eksik kalmasınlar, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Gençlerimiz evlerinde derslerini dikkatle takip etsinler, bizler elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluruz." diye konuştu.