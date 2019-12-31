Belediye Başkanı Vahap Küçük'ten yeni yıl mesajı - Son Dakika

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük, mesajında, üzüntüleriyle, sevinçleriyle 2019'u geride bırakırken, yepyeni umutlar ve beklentilerle 2020 yılına girdiklerini belirtti.

Hedeflerine bir adım daha yaklaştıracağına inandıkları yeni bir yıla girmenin heyecan ve sevinci içerisinde olduklarını aktaran Küçük, "Her yeni yıl beraberinde yeni umutları, uygulanacak yeni kararları, gerçekleşmesi istenilen yeni dilekleri de getirir. Yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen koruduğumuz umutlar ve güçlenen hayallerimizle, 2020 yılının başta ilçemiz olmak üzere ülkemizde ve tüm dünyada barışın ve huzurun müjdecisi olması dileklerimle en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, bu vesileyle tüm Doğanşehirli hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.