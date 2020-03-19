Belediye başkanı vatandaşa maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye başkanı vatandaşa maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı - Son Dakika

Belediye başkanı vatandaşa maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı

6 saat önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, korona virüs (KOVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilçede kurulan semt pazarını dolaştı.

Belediye başkanı vatandaşa maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı, System.String[]

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, korona virüs (KOVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilçede kurulan semt pazarını dolaştı. Alışverişe çıkan vatandaşlar ve pazarcı esnafına maske, eldiven ve dezenfektan dağıtan Başkan Yüksel, tedbir almak maksadıyla başlattıkları bu çalışmayı Ergene geneline yayarak genişleteceklerini söyledi.


İlçede kurulan semt pazarında zabıta ekipleri ve belediye görevlileri ile birlikte hem vatandaşlara hem de esnafa koruyucu maske dağıtımı gerçekleştiren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, zabıta ekiplerine talimat verdiğini ve ilçedeki pazarlarda hiçbir esnafın maskesiz satış yapmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Başkan Yüksel, "Sağlık her şeyden önemli, çok önemli. Yani bu işin siyasi boyutu yok. O yüzden ben sağlık bakanımıza bize örnek olduğu için teşekkür ediyorum. Bizler de vatandaşlarımıza örnek oluyoruz. Bugün de çalışmamızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımız birbirlerine temas etmesinler. Amaç tedbir amaçlı, takdir Allah'tan biz görevimizi yapalım. Sağlığımıza dikkat edelim. Pazar alışverişine çıkan binlerce vatandaşımıza tedbir amaçlı olarak maske dağıttık, dağıtmaya da devam ediyoruz. Bu çalışmalar sırasında zabıtaya da talimat verdim. Pazarcı kardeşlerimizden de rica ettim, maskesiz satış yapmak kesinlikle yasak. Yaparlarsa ceza keseceğim" diye konuştu.


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ayrıca, "Virüsün nereden ne zaman geleceği belli değil. Bu çalışmalarımızı Ergene'deki esnaf üzerinde de devam ettireceğiz. Evlere dağıtılması için de broşürler hazırladık. Onları da Ergene'deki evlere tek tek ulaştıracağız. Vatandaşımızı bilinçlendirmek zorundayız" şeklinde konuştu.


Başkan Yüksel'in maske dağıttığı vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade ederken, zabıta ekipleri de pazarcı esnafını tek tek dolaşarak maske dağıttı ve maskesiz satış yapmamaları konusunda esnafı uyardı. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Zabıta, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:40 Kaynak: İHA

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