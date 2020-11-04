Belediye başkanı vatandaşı uyardığı koronadan hayatını kaybetti - Son Dakika

Başkan Ünsan'ın 18 Ekim'de ise sosyal medya hesabından vatandaşları korona virüse karşı duyarlı ve dikkatli olmaları konusunda uyardığı ortaya çıktı. - AFYONKARAHİSAR

Trump'ın Türkiye karnesi nasıl? İşte başkanlık yaptığı dört yıla damga vuran 5 olay

Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak