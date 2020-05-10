Belediye başkanı ve belediye personeli vatandaşa maske dağıttı - Son Dakika

Karaman'ın Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel ve belediye personeli beldedeki evleri tek tek dolaşarak vatandaşlara maske dağıttı.



Beldelerinde maske dağıtımının devam ettiğini söyleyen Başkan Tuncel yaptığı açıklamada, "Beldemize gönderilen maskeleri Kazancı Jandarma Karakol Komutanımız Sedat Mercan ile beraber denetimde bulunarak vatandaşlarımıza dağıttık. Belediye personellerimiz de belde sınırları içindeki araziye dağılarak çiftçilik yapan vatandaşlara maske dağıtımı yaptılar. Bu zorlu süreçte tüm belde halkımızın sonuna kadar yanında olacağız. Maskelerin vatandaşlarımıza ulaşmasında emeği geçenlere şahsım ve halkımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



Her türlü ihtiyaç için lütfen belediyemizi arayın ve mümkün oldukça evinizden dışarı çıkmayın uyarısında bulunan Tuncel, beldemize maske gönderen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Gürgen ve AK Parti Genel Merkez Özel Kalem Müdürü Behçet Kaynar'a belde halkı adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Belde halkı ise kendilerine maske dağıtan belediyeye teşekkür etti. - KARAMAN