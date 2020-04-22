Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırıda gözaltı sayısı 10'a çıktı - Son Dakika

Olay, pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in evine gidip, kapısını çaldı. Bu kişiler, kapıyı açan Başkan Şenel ve eşi Fatma Şenel'in bacaklarına tabancayla ateş açıp, kaçtı. Yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesi 'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi.

BURDUR'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel'in (64) evlerinde silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 10'a çıktı. Soruşturmaya ilişkin başsavcılık tarafından gizlilik kararı alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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