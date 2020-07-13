Belediye başkanı ve meclis üyeleri jandarma binası inşaatında çalışıyor - Son Dakika

SİVAS'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesi Belediye Başkanı Ali Tamer ve meclis üyeleri yeni jandarma binasının çevre düzenlemesi inşaatında çalışıyor.

Sızır beldesine hayırseverlerin yardımı ile inşa edilen jandarma binasının yapımı tamamlandı. Peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanan inşaatta Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer de çalışıyor. Başkan Tamer'e meclis üyelerinden Hasan Ceylan ile Fatih Demir de yardım ediyor. Başkan ve meclis üyeleri her sabah jandarma binası inşaatına gelerek parke taşı döşeyerek el arabası ile kum çekiyor. Ayrıca jandarma binasının bahçesini de sulayan Başkan Tamer, uzun bir çabanın ardından jandarma binasını beldelerine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.