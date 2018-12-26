Belediye Başkanı ve Vali Akın Kazazedeleri Ziyaret Etti
1 saat önce
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve Vali İbrahim Akın, kazazedeleri hastanede ziyaret etti.
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci ve Vali İbrahim Akın, kazazedeleri hastanede ziyaret etti.
Kırşehir'de gece saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci
ve Vali İbrahim Akın, kazazedeleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Bahçeci
ve Vali Akın'a İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu
ve hastane personeli eşlik ederek yaralıların durumları hakkında bilgi verdi. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza Ankara- Kayseri
kara yolu üzerinde meydana gelmişti. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:41 Kaynak: İHA
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