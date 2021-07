Belediye Başkanı Vidinlioğlu, bütün ticari faaliyetlerini sonlandırdı - Son Dakika

Belediye Başkanı Vidinlioğlu, bütün ticari faaliyetlerini sonlandırdı

KASTAMONU - Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, bütün ticari faaliyetlerini sonlandırdığını belirterek, Başkan Vidinlioğlu, "Bazı arkadaşların ve sokakta söylenenler beni rahatsız etti. Geceli gündüzlü emek verdiğim, çocuğum gibi büyüttüğüm, cumartesi ile pazarımın olmadığı, gece 00.00'a mesai verdiğim klinikteki ortaklığımdan 10 gün önce ayrıldım" dedi.

Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediyede düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kentkart ile ilgili bütün hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Ücretlerini de belirledik. Makineler geldi hepsi monte edildi en kısa zamanda kartlı sisteme geçeceğiz" dedi.

"Zammı yapmaya mecbur kaldık"

Kastamonu Belediye Meclisi tarafından suya yüzde 30 zam yapılmasını öngören kararın kabul edilmesiyle birlikte sosyal medyadan kendisine çok sayıda mesajların geldiğini açıklayan Başkan Vidinlioğlu, "Hemen hemen bütün belediyelerde bizim oranımızda zammın çok daha üstünde zamlar yapıldı. Hayatın gerçeği ne yazık ki marketlerde de ürünler sürekli zamlanıyor, her şey tepeden tırnağa zamlanıyor. Gönül isterdi ki daha düşük bir zamla geçiştirelim fakat özellikle bu atık su arıtma ile yapılan protokol gereği, mecburen KASKİ'nin gelir-giderinde denge olması lazım. Bunun için yapılması gereken zam yüzde 50'ydi, teslimat tarihinde de bu dengelenme açısından bir zam daha yapmamızda gerekebilirdi. Ben de pandemiden çıkış dolayısıyla zammı yüzde 30 oranında tuttum. Euro'da bile hemen hemen artış bu şekilde. O nedenle su zammıyla ilgili sevgili vatandaşlarımızın serzenişleri elbette ki kendi açılarından haklı ama her şey zamlanırken, suyun aynı oranda kalması çok da mümkün değil. Bu zammı yapmaya mecbur kaldık. İlk belediye başkanı olduğumda suda yüzde 15 indirime gittim. İkinci yılda da bu zammı yapmadık. Dolayısıyla 2 yıldır suya yapılan ilk zam bu. Sadece bir yüzde 10 zaruri artışlarla ilgili bir zam oranı yapmıştık. Onda bile eksi 5'teydik, o açıdan aslında bu zam yüzde 30 değil çok daha düşük bir zam. Geldiğimizden bu yana uygulanmadığı için yüzde 30 çok büyük gibi göründü. Geldiğimizden bu güne olan süreci göz önüne alırsak, aslında bu rakam belirtildiği kadar yüksek değil" diye konuştu.

"Bütün ticari faaliyetlerimi sonlandırıyorum"

Hekimlikte 30'uncu yılını tamamladığını vurgulayan Belediye Başkanı Vidinlioğlu, "7-8 yılımız memlekette devlet hastanesinde geçti. Akabinde de kurucu ortağı olduğum Odak Göz Merkezi'nde 2006'dan bu tarafa kadar faaliyetteydik. Benim için çok zor bir karar oldu ama bu konuda çok hassas bir kişiyim. Bazı arkadaşların ve sokakta söylenenler beni rahatsız etti. Dolayısıyla daha önceden de söylediğim gibi imanla şüphe bir arada olmaz. Onun için geceli gündüzlü emek verdiğim, çocuğum gibi büyüttüğüm, cumartesi ile pazarımın olmadığı, gece 00.00'a mesai verdiğim klinikteki ortaklığımdan 10 gün önce ayrıldım. Şu anda ne Odak Göz Merkezi ile ne de İsfendiyarbey Hastanesi'nin yerinde yapılacak yeni hastane ile ilgili ticari bir bağım yok. Hiçbir ticari faaliyeti olmayan birisi olarak karşınızdayım" ifadelerini kullandı.

"Kastamonuspor'un sabit bir gelir elde etme konusunda çalışmalarımız sürüyor"

Kastamonuspor için ne yapabileceklerine baktıklarını ve bu konuda da ciddi çalışma yürüttüklerini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Dün basına kapalı oturumda mecliste bunu tekrar gündeme getirdim. Güzel planladığımız şeyler var. Ülkü ocaklarının bu yönde çalışmaları var. Netleşmediği için müjdeli bir haber veremem ama Kastamonuspor için belediye olarak bazı şeylerin yapılacağının da bilinmesini isterim. Kastamonuspor profesyonel bir kulüp, belediyenin profesyonel bir kulübe yardım edebilmesi bir defa mümkün değil ama ben ona rağmen hem iaşeleri noktasında, formaları noktasında, ulaşım konusunda ve bazı deplasman giderlerini karşılama noktasında hep Kastamonuspor'un yanında oldum. Birkaç tane de personelimi orada görevlendirdim. Bu noktalarda Kastamonuspor'un yanında olduk. Bundan 5-6 yıl önce kulübün anonim şirket olmasıyla ilgili bir şey gündeme geldi. Sayın valimizle de bu konuyu görüştüğümüzde, ne buna kamuoyu hazırdı ne de bizler hazırdık. Ama zaten çıkan kanun gereği de 2023'e kadar bir A. Ş. olma zorunluluğu da var. Tabii bu kısmı belediyeyi ilgilendiren bir şey değil ama benim en baştan söylediğim gibi kulübün sabit bir geliri olmadıktan sonra konuşulan her şey, yapılacak her türlü şey de havada kalacaktır. Çünkü sabit bir gelirinizin olmadığı müddetçe her zaman başka ellere bakmak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi o fabrika bu yardımı yapacak, bu şahıs şu yardımı yapacak onunla birlikte bu işin yürümesi mümkün değil. Kastamonuspor'a sabit bir gelir elde etme konusunda meclisimizde de görüştük. Mevzuat gereği bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz ama onun içinde çok net ifadeler kullanmak istemiyorum. Kulübe tahsis edilen alan orayla ilgili bir takım şeyler yapma niyetindeyiz, aslında Kastamonu'da spora çok ciddi bir gelir kaynağı olacağını düşünüyoruz. Burasıyla ilgili çalışmalarımızın da başladığını buradan duyurmak istiyorum"