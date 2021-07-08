Üye Girişi
Belediye Başkanı Vidinlioğlu, bütün ticari faaliyetlerini sonlandırdı - Son Dakika

Belediye Başkanı Vidinlioğlu, bütün ticari faaliyetlerini sonlandırdı

08.07.2021 00:57
Belediye Başkanı Vidinlioğlu, bütün ticari faaliyetlerini sonlandırdı, System.String[]

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, bütün ticari faaliyetlerini sonlandırdığını belirterek, "Bazı arkadaşların söylemleri ve sokakta söylenenler beni rahatsız etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, bütün ticari faaliyetlerini sonlandırdığını belirterek, "Bazı arkadaşların söylemleri ve sokakta söylenenler beni rahatsız etti. Geceli gündüzlü emek verdiğim, çocuğum gibi büyüttüğüm, cumartesi ile pazarımın olmadığı, gece 00.00'a mesai verdiğim klinikteki ortaklığımdan 10 gün önce ayrıldım" dedi.

Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediyede düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kentkart ile ilgili bütün hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Ücretlerini de belirledik. Makineler geldi hepsi monte edildi en kısa zamanda kartlı sisteme geçeceğiz" diye konuştu.

"Zammı yapmaya mecbur kaldık"

Kastamonu Belediye Meclisi tarafından suya yüzde 30 zam yapılmasını öngören kararın kabul edilmesiyle birlikte sosyal medyadan kendisine çok sayıda mesajların geldiğini açıklayan Başkan Vidinlioğlu, "Hemen hemen bütün belediyelerde bizim oranımızda zammın çok daha üstünde zamlar yapıldı. Hayatın gerçeği ne yazık ki marketlerde de ürünler sürekli zamlanıyor, her şey tepeden tırnağa zamlanıyor. Gönül isterdi ki daha düşük bir zamla geçiştirelim fakat özellikle bu atık su arıtma ile yapılan protokol gereği, mecburen KASKİ'nin gelir-giderinde denge olması lazım. Bunun için yapılması gereken zam yüzde 50'ydi, teslimat tarihinde de bu dengelenme açısından bir zam daha yapmamızda gerekebilirdi. Ben de pandemiden çıkış dolayısıyla zammı yüzde 30 oranında tuttum. Euro'da bile hemen hemen artış bu şekilde. O nedenle su zammıyla ilgili sevgili vatandaşlarımızın serzenişleri elbette ki kendi açılarından haklı ama her şey zamlanırken, suyun aynı oranda kalması çok da mümkün değil. Bu zammı yapmaya mecbur kaldık. İlk belediye başkanı olduğumda suda yüzde 15 indirime gittim. İkinci yılda da bu zammı yapmadık. Dolayısıyla 2 yıldır suya yapılan ilk zam bu. Sadece bir yüzde 10 zaruri artışlarla ilgili bir zam oranı yapmıştık. Onda bile eksi 5'teydik, o açıdan aslında bu zam yüzde 30 değil çok daha düşük bir zam. Geldiğimizden bu yana uygulanmadığı için yüzde 30 çok büyük gibi göründü. Geldiğimizden bu güne olan süreci göz önüne alırsak, aslında bu rakam belirtildiği kadar yüksek değil" diye konuştu.

"Bütün ticari faaliyetlerimi sonlandırıyorum"

Hekimlikte 30'uncu yılını tamamladığını vurgulayan Belediye Başkanı Vidinlioğlu, "7-8 yılımız memlekette devlet hastanesinde geçti. Akabinde de kurucu ortağı olduğum Odak Göz Merkezi'nde 2006'dan bu tarafa kadar faaliyetteydik. Benim için çok zor bir karar oldu ama bu konuda çok hassas bir kişiyim. Bazı arkadaşların ve sokakta söylenenler beni rahatsız etti. Dolayısıyla daha önceden de söylediğim gibi imanla şüphe bir arada olmaz. Onun için geceli gündüzlü emek verdiğim, çocuğum gibi büyüttüğüm, cumartesi ile pazarımın olmadığı, gece 00.00'a mesai verdiğim klinikteki ortaklığımdan 10 gün önce ayrıldım. Şu anda ne Odak Göz Merkezi ile ne de İsfendiyarbey Hastanesi'nin yerinde yapılacak yeni hastane ile ilgili ticari bir bağım yok. Hiçbir ticari faaliyeti olmayan birisi olarak karşınızdayım" ifadelerini kullandı.

"Kastamonuspor'un sabit bir gelir elde etme konusunda çalışmalarımız sürüyor"

Kastamonuspor için ne yapabileceklerine baktıklarını ve bu konuda da ciddi çalışma yürüttüklerini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Dün basına kapalı oturumda mecliste bunu tekrar gündeme getirdim. Güzel planladığımız şeyler var. Ülkü ocaklarının bu yönde çalışmaları var. Netleşmediği için müjdeli bir haber veremem ama Kastamonuspor için belediye olarak bazı şeylerin yapılacağının da bilinmesini isterim. Kastamonuspor profesyonel bir kulüp, belediyenin profesyonel bir kulübe yardım edebilmesi bir defa mümkün değil, ama ben ona rağmen hem iaşeleri noktasında, formaları noktasında, ulaşım konusunda ve bazı deplasman giderlerini karşılama noktasında hep Kastamonuspor'un yanında oldum. Birkaç tane de personelimi orada görevlendirdim. Bu noktalarda Kastamonuspor'un yanında olduk. Bundan 5-6 yıl önce kulübün anonim şirket olmasıyla ilgili bir şey gündeme geldi. Sayın valimizle de bu konuyu görüştüğümüzde, ne buna kamuoyu hazırdı ne de bizler hazırdık. Ama zaten çıkan kanun gereği de 2023'e kadar bir A.Ş. olma zorunluluğu da var. Tabii bu kısmı belediyeyi ilgilendiren bir şey değil ama benim en baştan söylediğim gibi kulübün sabit bir geliri olmadıktan sonra konuşulan her şey, yapılacak her türlü şey de havada kalacaktır. Çünkü sabit bir gelirinizin olmadığı müddetçe her zaman başka ellere bakmak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi o fabrika bu yardımı yapacak, bu şahıs şu yardımı yapacak onunla birlikte bu işin yürümesi mümkün değil. Kastamonuspor'a sabit bir gelir elde etme konusunda meclisimizde de görüştük. Mevzuat gereği bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz ama onun içinde çok net ifadeler kullanmak istemiyorum. Kulübe tahsis edilen alan orayla ilgili bir takım şeyler yapma niyetindeyiz, aslında Kastamonu'da spora çok ciddi bir gelir kaynağı olacağını düşünüyoruz. Burasıyla ilgili çalışmalarımızın da başladığını buradan duyurmak istiyorum." - KASTAMONU

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Cumartesi, Kastamonu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belediye Başkanı Vidinlioğlu, bütün ticari faaliyetlerini sonlandırdı - Son Dakika


Son Dakika

EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı 01:02 EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi 23:48 Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı 23:21 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı
Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 23:02 Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi "gürültü" çıktı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz 22:07 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz Akbank 21:41 Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı 20:53 Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı         
01:04
EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu         
00:34
Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı         
23:27
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı         
23:13
4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü TBMM'de kabul edildi! Boşandığı eşine eziyet eden asıl şimdi yandı 4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü TBMM'de kabul edildi! Boşandığı eşine eziyet eden asıl şimdi yandı         
22:24
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu         
22:06
16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü         
21:37
Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek         
20:40
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
18:58
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 01:47:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye Başkanı Vidinlioğlu, bütün ticari faaliyetlerini sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement