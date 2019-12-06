Belediye Başkanı Vural AA'nın

Gaziantep'in İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Vural, haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt" isimli fotoğrafa, yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çektiği ve yaz sezonunda hazırlanan kurutmalıkları anlatan "Kırmızı sezon", sporda ise Mustafa Yalçın'ın 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çekilen "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğraflarını seçerek oy verdi.

Başkan Vural, AA'ya "Yılın Fotoğrafları" oylamasını düzenlemesinden dolayı şahsı ve İslahiye adına teşekkür etti.