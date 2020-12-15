Belediye Başkanı Vural'dan "Çöp varillerine ateş atmayın" çağrısı - Son Dakika

İslahiye Belediyesi Başkanı Kemal Vural, vatandaşlara, "Çöp konteyner ve varillerine sönmemiş kömür artıklarını atmayın." çağrısında bulundu.

Her bir çöp konteyneri ve varilinin milli servet olduğunu ifade eden Başkan Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılda yaklaşık bin adet çöp konteyneri ürettiklerini ancak kış aylarında özellikle sönmemiş kömür artıklarının konteynerlere, ya da varillere atılması, ya da diğer nedenlerle verilen zararlardan muzdarip olduklarını söyledi. Vural, bu nedenle çöp konteynerlerinin kullanılmaz hale geldiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Kemal Vural, vatandaşlara seslenerek, "Bizim görevimiz hizmeti yapmak, sizin göreviniz ise yapılanları korumak." dedi.