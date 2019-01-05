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Belediye Başkanı Yanılmaz, Örnek İşçiyi Altınla Ödüllendirdi

40 dakika önce

Belediye Başkanı Yanılmaz, örnek işçiyi altınla ödüllendirdi Elazığ'da bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden temizlik görevlisi Abdullah Güneş'i, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, tam altınla ödüllendirdiELAZIĞ - Elazığ'da bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek örnek olan temizlik...

Belediye Başkanı Yanılmaz, örnek işçiyi altınla ödüllendirdi
Elazığ'da bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden temizlik görevlisi Abdullah Güneş'i, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, tam altınla ödüllendirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek örnek olan temizlik görevlisi Abdullah Güneş'i, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, tam altınla ödüllendirdi.
Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne giderek personelle bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yanılmaz, geçtiğimiz günlerde cüzdan bulup, şefine ileterek sahibine ulaştırılmasını sağlayan temizlik görevlisi Abdullah Güneş'i de tam altınla ödüllendirdi.
Elazığ'ın son beş yılda yapılan çalışmalarla Türkiye'de örnek şehirler arasında yer aldığını belirten Başkan Yanılmaz," Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Abdullah Güneş kardeşimiz bulduğu cüzdanı yapılan araştırmalar sonucunda sahibine teslim etti ve örnek bir davranışı ortaya koydu. Bu örnek davranışı bütün toplumun da sergilemesi çok önemlidir, kendisini tebrik ediyorum. Göstermiş olduğu bu örnek davranışından dolayı kendisini bir tam altın ile ödüllendiriyorum. Allah kendi işini adalet ile yapan, hak ve hukuka riayet eden ve bu şehre hizmet etmekten dolayı keyif alan insanlarımızın sayısını arttırsın"dedi.
2 bin 500 kişilik geniş bir aile olduklarını ifade eden Yanılmaz, yapılan çalışmalarla Elazığ'dan yaşanabilir şehirler arasında 49'uncu sıradayken 19'uncu sıraya yükseldiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:02 Kaynak: İHA

Abdullah Güneş, Elazığ, Bekir Yanılmaz, Genel
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