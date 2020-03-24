Belediye Başkanı Yanmaz 65 yaş üstün vatandaşa ekmek götürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Yanmaz 65 yaş üstün vatandaşa ekmek götürdü - Son Dakika

Belediye Başkanı Yanmaz 65 yaş üstün vatandaşa ekmek götürdü

6 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ikametlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstündeki kişinin evine ekmek götürdü.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ikametlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstündeki kişinin evine ekmek götürdü.

Akçakoca Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşların, talep etmeleri durumunda alışverişlerini yapıp evlerine teslim ediyor.

Belediye Başkanı Yanmaz, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Evde Kal" kampanyasına bütün imkanlarıyla destek verdiklerini belirtti.

Dünyanın ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğuna işaret eden Yanmaz, şöyle devam etti:

"65 yaş ve üstü evde kalan insanlarımızın çok fazla kişiyle teması olmaması adına zabıta birimimizi aradıkları takdirde ihtiyaçlarını zabıtalarımız marifetiyle evlerine kadar götürüp teslim edeceğiz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan gelen her talebi değerlendireceğiz. Böylece günlük ihtiyaçlarının karşılanması adına dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz."

Yanmaz, 65 yaş ve üstü vatandaşların unutulmadığını vurgulayarak, ihtiyaç sahiplerinin zabıta birimini arayarak talepte bulunulmaları halinde "Sosyal Market" aracılığıyla ihtiyaçların ulaştırılacağını kaydetti.

65 yaş üstü bir vatandaşın talebi üzerine marketten aldığı ekmekleri Osmaniye Mahallesi'ndeki ikametgahına götüren Yanmaz, "Sevgili vatandaşlarım, bu teyzemiz gibi duyarlı davranarak dışarı çıkmazsanız, ihtiyaçlarınız için Akçakoca Zabıtasını 0 (380) 611 50 62 numaralı telefonlarımızdan ararsanız seviniriz. Hepinize bol sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yanmaz 65 yaş üstün vatandaşa ekmek götürdü

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:28 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsviçre'de iki Türk vatandaşı korona virüsü yüzünden hayatını kaybetti
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi 1 gün önce "Bu da bize hayırlı olsun" diyerek satın aldığı otomobiliyle ölüme gitti Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti         
09:51
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:47:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye Başkanı Yanmaz 65 yaş üstün vatandaşa ekmek götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]