Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci Açıklaması

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci Açıklaması

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kırşehir, ortak hedef için kilitlendi ve amaca ulaşacak"dedi.Mahalli İdareler seçimleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye Başkanı Bahçeci, yaptığı ziyaret ve mahalle toplantılarında Kırşehir'in kazanımlarını anlatıyor.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci Açıklaması, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, " Kırşehir, ortak hedef için kilitlendi ve amaca ulaşacak"dedi.

Mahalli İdareler seçimleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye Başkanı Bahçeci, yaptığı ziyaret ve mahalle toplantılarında Kırşehir'in kazanımlarını anlatıyor.

Ortak akıl ve istişareden vazgeçmeden Kırşehir'i yönettiğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Kırşehir'de huzur ve mevcut hizmetlerimizin devamı için hemşerilerimizin beklentileri var. Halkımızın bizlere olan güvenini boşa çıkartmadık. 10 yıldır, Kırşehir ile ilgili aldığımız her karar halkımızın kararı oldu."diye konuştu.

Kırşehir'e önem vererek şehrin değişimi noktasında alınan her kararın halkın kararı olduğunu belirten Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Tek yumruk olarak, hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. 2009 yılında kanalizasyon, doğalğaz, yol, park hiç bir şey olmayan mahallerimizde sorunlarını çözdük ve sevgiyle karşılanıyoruz. Şehrin sorunlarını yine şehrin insanları ile çözmenin gururu içerisinde kampanya sürecimizi yürütüyoruz. Sorunları tespit ettikten sonra çözümlerini de hiç beklemeden hayata geçirdik. Kırşehirliler ne istiyorsa o bağlamda proje üreterek çalışmalarımızı da yaptık. Önemli olan amaçların araçlarla doğru kullanılmasıdır." - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Huzur, Kırşehir, Yaşar Bahçeci, Güncel
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