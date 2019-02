Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; "Belediyecilik Anlayışımızın Temelinde Topyekun Çalışma Anlayışı...

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 3. Dönem başkanlık için başlatılan kampanya sürecinde yaptığı esnaf ziyaretlerinde belediyecilik anlayışının temelinde topyekun çalışma prensibinin yattığını söyledi.Esnaf ağırlıklı bir şehrin Ahi Evran Külliyesi Projesi ile desteklendiğini bildiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci , "Esnaf şehrinde projelerimizi hayata geçirirken bizlerde şehrin değerlerini ön planda tuttuk. Toplu Taşıma Sisteminin hayata geçmesi ile birlikte şehir merkezinde dolaşımın daha fazla olma amacını güttük. Yeni dönemde de yaptığımız her projeyi geliştirerek şehrin daha fazla gelişimine katkı sunacağız."dedi.Mahalli İdareler Seçimlerinin dönüm noktası olduğunu anlatan Belediye Başkanı Bahçeci , "31 Mart seçimleri önemli bir dönemeç olacak. Kırşehir 'inde gelişim seferberliğine tam destek vereceğinden en küçük bir şüphe duymuyorum.Biz, on yıl önce bir hizmet yürüyüşü başlattık. Sonuna kadar yürümeye de devam edeceğiz. Bu şehri el ele vererek, hep birlikte kalkındıracağız. Kırşehir'de hayatın olağan akışının her anında var olduk. Sadece şehirleşme atılımlarımız olmadı, aynı zamanda katma değer de ürettik geliştiriyoruz."diye konuştu.Ziyaretlerini ve istişare toplantılarını seçim odaklı yapmadığını belirten Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;"10 yılda Kırşehir'i nerden nereye getirdiğimizi en iyi halk görüyor. 2009 yılından bu yana her süreçte sıklıkla vatandaşla ve şehrin kanaat önderleri ile bir araya gelerek çalışmalarımızı anlatıp onların önerilerini dinleme imkanımız oldu. Seçimleri şehre verilen hizmet noktasında aracı olarak gördük. Katılımcı Belediyecilik anlayışını şehre benimsettik. Toplumun her kesimi istediği zaman bize ulaştı ulaşmaya da devam ediyor.Tevazu, gayret ve samimiyetle 'Önce Millet, Önce Memleket' sloganımızla gönülleri fethetmeye devam edeceğiz. Kırşehir'in gören gözü, işiten kulağı kalbi olduk. Kırşehir'imizin geleceği için var gücümüzle çalıştık. Niyetimiz hayr, akıbetimiz hayr oldu. Kırşehir Anadolu'nun parlayan yıldızı haline geldi. " - KIRŞEHİR