Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Hayal Edilemeyen Çalışmalar Ürettik"

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'de 2 dönemde hayal edilemeyen projelere imza attıklarını yeni dönemde de şehrin gelişimi noktasında çalışmalar yapacaklarını söyledi.

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'de 2 dönemde hayal edilemeyen projelere imza attıklarını yeni dönemde de şehrin gelişimi noktasında çalışmalar yapacaklarını söyledi.



Göreve geldiği 2009 yılından bu yana kadar sürekli esnaf ziyaretleri yaparak şehrin gelişimi noktasında yaptığı çalışmaları ortak akıl mantığı ile halka açan Belediye Başkanı Bahçeci, esnaf ve mahalle ziyaretlerinde halkın gösterdiği ilgi ve paylaşımcı ruhla çalışmalarına devam ediyor.



2009 yılında Kırşehir'in kazandığını ve 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde güvenoyu verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, çözümü zor denilen sorunların üstesinden gelindiğini ve hayal dahi edilemeyen her projeye imza attıklarını belirtti.



Yapılacak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de Kırşehir'in tarihi bir rekorla birlikte kendini yenileyeceğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "10 yılda 830 Milyon liralık yatırım yaptık. Kırşehir geleceğine güvenle bakıyor. 41 projemizi ve yeni vizyonumuzu da anlatarak halkın görüşlerini aldık. Kırşehir'de altyapı, yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon hatlarını baştan aşağı tamamladık. Vatandaşımız artık altyapısıyla, üstyapısıyla Kırşehir'de güzel bir şekilde hayatını sürdürecek. Artık bundan sonra 50 yıl bir daha alt yapı çalışması görmeyecek. Kırşehir'in temelleri sağlam atıldı."dedi.



Uzun yıllar alacak hizmetlerin 10 yıl gibi kısa bir süreçte hayata geçirildiğini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kırşehir'e 10 yılda, uzun yıllar yapılması gereken, hizmetleri verdik. Kırşehir'imize bağlı mahallelerimizde yolların asfaltlanması, mahalle içlerindeki yollara kilit parke taşının döşenmesi, parkların düzenlenmesi gibi birçok hizmetleri tamamladık. Önümüzdeki süreçte yoğun bir çalışmayla projelerimize devam edeceğiz. Kırşehir'imiz geleceğinden emin, geleceğine daha güvenle bakıyor. İnşallah daha da güzelleşecek. El ele vereceğiz. Kırşehir'imize en güzel ve en üst seviyedeki hizmetleri, yapılması gereken hizmetleri birlikte yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu



31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine 'Sözümüz Ahittir. Eserimiz Şahittir' sloganı ile giren ve kampanyayı bu şekilde yöneten Belediye Başkanı Bahçeci, seçilmesi halinde Kırşehir'de Türkiye'nin seçildiği 2009 yılında en genç Belediye Başkanı olmasının yanında üst üste 3 dönem de seçilen ilk başkanı olacak. - KIRŞEHİR

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