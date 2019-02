Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; "Şehri, Kırşehirliler ile İmar Ediyoruz"

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, şehre yapılan hizmetlere Kırşehirlilerin sahip çıkacağını belirterek Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Kırşehirlileri, 10 yıllık değişimi görerek yapılan yatırımlara sahip çıkmaya davet etti. Belediye Başkanı Bahçeci 'nin 2 dönemlik Belediye Başkanlığı süresince Kırşehir'de Altyapı çalışmaları, Kent Park, Masal Park, Cacabey Meydan düzenlemesi, Güzler Evcil Hayvanlar Parkı, Konak Düzenlemeleri, Jeotermal çalışmaları, Kilit Parke Çalışmaları gibi çalışmaların yanı sıra şehrin istihdamına katkı sağlamak adına da çalışmalara yer verildi.Katıldığı ve düzenli olarak yaptığı toplantılarla vatandaşla istişaresini sürdüren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci , şehrin her kesimi ile kucaklaşmaya çalıştıklarını belirtti.Kırşehir'de 10 yıl öncesi ve sonrasının göz önüne alınması gerektiğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Kırşehir'de sadece on dört mahallede 10 yıl öncesinden şimdiye olan değişimi ve dönüşümü fark edersek, el birliği ile nasıl hizmetler ortaya koymuşuz çok daha rahat anlamış oluruz.Bütün yaptığımız işlerin başarısı, birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik duyguları içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekten geçer. Ekibimizle birlikte her şeyi yeri ve zamanı geldiğinde kuralına ve kaidesine uygun olarak gerçekleştiririz. Herkesin içi rahat olsun."dedi.Kırşehir'i yeniden imar ettiklerini anlatan ve 10 yılda değişimi göz önüne açık şekilde sunduklarını söyleyen Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasını şöyle sürdürdü;"Kırşehir'imize hizmet etmek için on yıldır sürekli mesai harcıyoruz. Ankara 'da Bakanlarımızla görüşüyoruz. Milletvekillerimizle, il başkanımızla birlikte Kırşehir'imizin sorunlarına çözüm arıyor projeler tasarlıyor, çözüm üretiyoruz. Programlı ve gündemli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz yenileniyor, yeniden yapılanıyoruz. Şehrimizin nüfusu 10 yılda yarısı kadar büyüdü, güzelleşerek büyümeye devam edeceğiz.Vatandaşlarımıza ve yaptığımız ziyaretlerde de önümüzdeki dönemin projelerini paylaşıyoruz, inanıyorum ki; şehrimize emek verenlere hemşerilerim sahip çıkacak. Önümüzdeki dönem bu güzel projelerle Kırşehir'imiz çok daha güzel olacak.31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerimizde başarılarımıza bir yenisini daha ekleyeceğimize hep beraber inanıyoruz. Çünkü biz hizmet için varız. Halkımıza, hemşerilerimize, neler katabiliriz, onun kaygısını taşıyoruz. Onun için dertleniyoruz ve onun içinde hizmete koşmaya devam ediyoruz." - KIRŞEHİR