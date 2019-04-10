Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Yaşar Meclis Üyeleriyle Buluştu

Belediye Başkanı Yaşar Meclis Üyeleriyle Buluştu

1 saat önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yeni seçilen meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Yaşar Meclis Üyeleriyle Buluştu, System.String[]
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yeni seçilen meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Yaşar, seçilen meclis üyelerinin halka karşı sorumlu olduklarını söyledi.

İlçeyi 5 yıl boyunca birlikte yöneteceklerini dile getiren Yaşar, "Sizlerin kararları bizim için çok önemli. 10 yılda Yenimahalle'de çok güzel işlere imza attık. Bu dönemde de aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bize oy verdi, vermedi diye kimseyi ayırmayacağız." dedi.

Bugüne kadar belediye olarak hizmet verdikleri kimsenin düşüncesine bakmadıklarını, herkesi Allah'ın yarattığı bir kul, Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşı olarak gördüklerini anlatan Yaşar, herkese eşit hizmet götürdüklerini, bundan sonra da bu şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Yaşar, "Bugüne kadar hiçbir vatandaşıma kapılarımı kapatmadım. Siz de böyle yapın. Vatandaşlar sizin kapınızı çaldığında onlara yardımcı olun. Kanunların verdiği yetkilerin dışına çıkmayın. Yeni dönemde Yenimahalle bambaşka bir çehreye kavuşacak. Seçimler bitti, artık çalışma ve üretme zamanı. Bugünden sonra Yenimahalle için her şeyin daha güzelini yapmak için çalışacağız. Ortak akılla Yenimahalle'yi yöneteceğiz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:54 Kaynak: AA
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