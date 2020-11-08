Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "Deprem siyasete malzeme olmayacak kadar önemli bir konu" - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "Deprem siyasete malzeme olmayacak kadar önemli bir konu"

08.11.2020 15:31

Tuzla Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti Meclis üyelerine isyan eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, son 6-7 yılda yüzlerce daireyi dönüştürdüklerini ifade ederek, "Bu kadar dönüşüm yaparken, 'Başkanım ne sorun yaşıyorsunuz?

Tuzla Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti Meclis üyelerine isyan eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, son 6-7 yılda yüzlerce daireyi dönüştürdüklerini ifade ederek, "Bu kadar dönüşüm yaparken, 'Başkanım ne sorun yaşıyorsunuz?' diye sorulmadan sadece ve sadece eleştirdiniz. Bir bina yıkılacaksa üç beş kişinin rant kavgasına asla müsaade etmeyeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle orası yıkılacaksa onu yıkacağız" dedi.

Tuzla Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantılarının üçüncü birleşimi Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla'da yapılan deprem hazırlıklarını ve yaşadığı sorunları anlattı. Başkan Yazıcı, "İzmir depremi bir defa daha göstermiştir ki, yüzde 67'den sonra çoğunluğun hakkını savunacağız ve 1 bina yıkılacaksa üç beş kişinin rant kavgasına asla müsaade etmeyeceğim kesinlikle ve kesinlikle orası yıkılacaksa, onu yıkacağız. Bunu da birlikte yıkacağız. Buna karşı gelen kişi de kusura bakmasın devletin de kamunun da gazabına uğrayacaktır. Ama hakkını alarak, hakkından fazlasını kimse de yedirmeyeceğiz" dedi.

"108 tane acil toplanma alanımız var"

Yazıcı, Tuzla'da toplanma alanlarında bir kişiye düşen alan oranının İstanbul'un ortalamasının üstünde olduğunu belirterek, "Afet anında Tuzla halkının toplanma bölgeleri var mı?' diye soru önergesi verdiniz. Evet 108 tane acil toplanma alanı var. Mühim olan şimdi organize bir şekilde kim nerede? hangi toplanma alanına gideceğini, destek ve lojistik hizmetlerini, sivil inisiyatif ile beraber devletin kamu otoritesinin yapmış olduğu hiyerarşik düzende hep beraber yapılanmasını sağlamak. 'Toplanma bölgelerinde kişi başına düşen alan nedir?' diye soruyorsunuz. Bunu aslında AFAD 1 metrekare diye söylüyor. İstanbul'da ortalama 1,2, Tuzla'daki oran ise 2,11" dedi.

"Yengesine daire almaya çalışıyorlar"

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti Meclis üyelerinden kimsenin 'Başkanım depremle ilgili kentsel dönüşümde problemleriniz nedir?' diye bu zamana kadar soru sormadığını ifade eden Başkan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha bize bunları yaşatmaz inşallah. Ama realite bu. Hiçbir zaman durmayacak. Biz depremle ilgili çalışmalarımızı hızlandırmak zorundayız. Bakın bu konuda ne yapacağımızı, ne yapılması gerektiğini ortaya koyalım. Bir defa bana yaşadığım problemleri sorun. Bir defa da 'Başkanım depremde ne sorun yaşıyorsunuz, dönüşümle ilgili problemleriniz nedir?' diye kimse bana bir şey sormadı. 'Başkanım yüzlerce adamla görüşüyorsunuz, onlarca site ile görüşüyorsunuz, yaşadığınız problemler nedir?' Ben ıvır zıvır ile uğraşıyorum. Deprem gelince herkesin başına geliyor. Siz onların hiçbirisinden haberdar değilsiniz. Adam kendine maaş bağlatmaya çalışıyor. Bir başkası, bir dairesini iki daire yapmaya çalışıyor. Birisi, amcasının oğluna da bir kira almaya çalışıyor. Birisi yengesine de bir tane daire almaya çalışıyor. Yüzlerce sitede 3 defa, 5 defa metrekare olmadı, yönü güneye baktı, kuzeye baktı diye 3-5 defa proje çiziyor arkadaşlar. Her birisinin derdini tasasını dinliyoruz. Yüzde 90'ın üstünde memnuniyet olsun istedim. Yüzde 67 bile istemedim. Her birisi ile birebir görüşüyoruz ve bire bir problem yaşıyoruz. Bunların tamamı 30 bin insanı ilgilendiriyor. ve şu anda görüşmelerimizle beraber bu kadar dönüşüm yaparken, 'Başkanım ne sorun yaşıyorsunuz?' diye sorulmadan sadece ve sadece eleştirdiniz" dedi.

"Şu ana kadar yüzlerce daireyi dönüştürdük"

Son 6 -7 yılda 6306 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra toplam 1442 bina 6014 bölümü dönüştürdüklerini söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, "Biz vatandaşa bir şey söylüyoruz. Bize başvurun lütfen. Gelin şartlarınızı öğrenin. Ne yapabileceğinizi görün. ya birisiyle yapın ya kendiniz yapın, yapamıyorsanız gelin birlikte biz yapalım. Yıllardır söylüyorum, ilk defa da söylemiyorum bunu. Biz her zaman çözüm olmaya çalıştık. Şu dönüşüm sayısını şimdi size söyleyebilirim. Dönüşüm sayısı bugüne kadar, Tuzla'da o kadar fazla ki hemen hemen dönüşmüş plan notlarımız, planlarını ve plan notlarıyla emsal transferiyle ve oradaki yüzde 40'ın üzerindeki fazla donatı kesintilerin hakkını kullanmak, getirmiş olduğumuz bu son 7-8 yıl içerisinde getirmiş olduğumuz birçok imar hakkıyla şu ana kadar yüzlerce daire dönüştü biliyor musunuz?" şeklinde konuştu.

"Deprem konusu siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir konu"

Yazıcı, "Deprem ve dönüşüm siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir konu. Siyasete malzeme edilmeyecek kadar çok kıymetlidir insanlarımızın bir tanesinin bununun kanaması bile. Bu konuda yapacağımız her türlü çalışmada desteğinizi isteriz. Ama bunun karşısında destek değil de bizi engelleyecek bir çalışma varsa da başvuracağım yer kamu vicdanıdır. Gider halkımıza bunu şikayet ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Deprem siyasete malzeme olmayacak kadar önemli bir konu
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Deprem siyasete malzeme olmayacak kadar önemli bir konu
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Deprem siyasete malzeme olmayacak kadar önemli bir konu
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Deprem siyasete malzeme olmayacak kadar önemli bir konu

Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşar Yazıcı, Deprem, Tuzla, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: 'Deprem siyasete malzeme olmayacak kadar önemli bir konu' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı Koronavirüs tedavisi tamamlanan Bakan Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı Ruhani'den yeni ABD Başkanı Biden'a çağrı: Yeni hükümet, geçmişteki hataları telafi etmek için ortaya çıkan fırsattan yararlanmalıdır Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak Ticaret Bakanlığı uyardı: 'Efsane cuma' indirimlerine dikkat edin Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Yeni Malatyaspor, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti Yeni Malatyaspor, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti         
15:43
Ankaragücü, son dakikalarda attığı golle Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı Ankaragücü, son dakikalarda attığı golle Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı         
15:30
LeBron James, Biden'ın başkan seçilmesi sonrası yaptığı paylaşımlarla gündem oldu LeBron James, Biden'ın başkan seçilmesi sonrası yaptığı paylaşımlarla gündem oldu         
14:37
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa mesajı: Karabağ'ın da özgürlüğüne kavuşması yakındır Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa mesajı: Karabağ'ın da özgürlüğüne kavuşması yakındır         
14:26
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Cezaevinden çıkan uyuşturucu bağımlısı, babasının evini yaktı Cezaevinden çıkan uyuşturucu bağımlısı, babasının evini yaktı         
13:42
Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı         
13:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek         
12:49
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı         
11:49
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar         
10:31
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
05:25
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 15:51:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "Deprem siyasete malzeme olmayacak kadar önemli bir konu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei