Belediye başkanı yeni çöp arabalarıyla şehir turu attı

Kocaeli'nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye bünyesine kazandırdığı 11 çöp toplama aracıyla oluşturulan konvoyla şehir turu attı.



Darıca'da belediye başkanı, hizmet filosuna yeni kattığı 11 çöp toplama aracı ile şehir turu attı. 1 Mart seçimlerinde Darıca ilçesinde belediye başkanı seçilen Muzaffer Bıyık, belediyede kiralık araç devrini bitirmek için harekete geçti. Geçmiş dönemlerde özel bir şirket tarafından yapılan çöp toplama işinin belediye bünyesinde daha az maliyetle yapılabileceğini düşünen Bıyık, 11 yeni çöp toplama aracını kredi ve faiz olmadan belediye bünyesine kazandırdı. Araçların tanıtımı için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte programın ardından çöp toplama kamyonu ile ilçede şehir turu attı.



"Kendi malımızla kendi işimizi yapacağız"



Araçların hizmete alımı hakkında bilgi veren Başkan Bıyık, "11 tane aracımız var. Biz bunları kendi firmamız adına satın aldık. Hani derler ya her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bizde görevi devraldıktan sonra dedik ki biz bu şekilde belediyemizin öz sermayesi olsun. Kendi malımızla kendi işimizi yapalım. Kendi belediyemizin öz malı. 2 milyon 750 bin TL civarında bir maliyeti oldu bize. Bunlara nakit para vermedik, banka kredisi de kullanmadık. Bu araçların 5 tanesi 2018 model, diğerleri sıfır. Bu araçları alırsak diğerlerini kredisiz alabileceğimizi konuştuk. DB plakamız takıldı. Biz seçim beyannamemizde şunu söylemiştik. 2020'den itibaren kiralama için harcanacak parayı yatırıma dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu çalışma yine belediyemiz bünyesinde olacak" dedi. - KOCAELİ