Belediye başkanı yeni çöp toplama araçlarıyla şehir turu yaptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesi Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye bünyesine kazandırdığı 11 adet çöp toplama aracıyla oluşturulan konvoyla şehir turu attı.

Darıca'da belediye başkanı, hizmet filosuna yeni kattığı 11 çöp toplama aracı ile şehir turu attı. 1 Mart seçimlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Muzaffer Bıyık, belediyede kiralık araç devrini bitirmek için harekete geçti. Geçmiş dönemlerde özel bir şirket tarafından yapılan çöp toplama işini belediye bünyesinde daha az maliyetle yapılabileceğini düşünen Bıyık, 11 yeni çöp toplama aracını kredi ve faiz olmadan belediye bünyesine kazandırdı.



Araçlarla birlikte şehir turu attı

Araçların tanıtımı için Darıca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker programın ardından çöp toplama kamyonu ile birlikte ilçede şehir turu attı.



"Kendi malımızla kendi işimizi yapacağız"

Araçların hizmete alımı hakkında bilgi veren Başkan Bıyık, "11 tane aracımız var. Biz bunları kendi firmamız adına satın aldık. Hani derler ya her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bizde görevi devraldıktan sonra dedik ki biz bu şekilde belediyemizin öz sermayesi olsun. Kendi malımızla kendi işimizi yapalım. Kendi belediyemizin öz malı. 2 milyon 750 bin TL civarında bir maliyeti oldu bize. Bunlara nakit para vermedik, banka kredisi de kullanmadık, bir şekilde oturduk. Bu araçların 5 tanesi 2018 model. Diğerleri sıfır. Bu araçları alırsak, diğerlerini kredisiz alabileceğimizi konuştuk. DB plakalımız takıldı. Biz seçim beyannamemizde şunu söylemiştik. 2020'den itibaren kiralama için harcanılacak parayı yatırıma dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu çalışma yine belediyemiz bünyesinde olacak" dedi.