Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Yiğider, lojmanını öğrencilere tahsis etti
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Yiğider, lojmanını öğrencilere tahsis etti

Belediye Başkanı Yiğider, lojmanını öğrencilere tahsis etti

6 saat önce

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, ilçede kalacak yer bulamayan üniversite öğrencilerine lojmanını tahsis etti.

Belediye Başkanı Yiğider, lojmanını öğrencilere tahsis etti, System.String[]

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, ilçede kalacak yer bulamayan üniversite öğrencilerine lojmanını tahsis etti.

Öğrenci sayısının artmasıyla ilçede ortaya çıkan konaklama sorununu gidermek için çalışma başlatan Yiğider, ilk olarak atıl durumda olan öğrenci yurdunun tadilatını yaptırarak, yer sıkıntısı yaşayan 15 erkek öğrencinin hizmetine sundu.

Daha sonra kendisine tahsis edilen başkanlık lojmanında gerekli düzenlemeler yaptıran Yiğider, bu konutun kapılarını, 12 kız öğrenciye açtı.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için böyle bir girişimde bulunduklarını belirtti.

Öğrenciler için her türlü imkanı sunmaya hazır olduklarını vurgulayan Yiğider, şunları kaydetti:

"Ailelerin emaneti olan gençlerimizin eğitimlerini huzurlu ve güvenli şekilde sağlamak için her türlü imkanı sağlıyoruz. Amacımız onlara sadece bir yer değil severek kalabilecekleri bir ortam sağlamak. Bunu gerçekleştirdiğimiz için de çok mutluyuz. Bunların yanında gençlerimizin boş vakitlerini değerlendireceği yerleri inşa ederek birçok projeyi hayata geçirmiş olacağız."

Muammer Yiğider, Tortum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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