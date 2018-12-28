Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Yıldırımkaya Hakim Karşısına Çıktı

Belediye Başkanı Yıldırımkaya Hakim Karşısına Çıktı

1 saat önce

Usulsüz işler yaptığı gerekçesi ile adı sürekli soruşturmalarla gündeme gelen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya bu defa ihaleye fesat karıştırmak suçlaması ile yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Belediye Başkanı Yıldırımkaya Hakim Karşısına Çıktı, System.String[]
Usulsüz işler yaptığı gerekçesi ile adı sürekli soruşturmalarla gündeme gelen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya bu defa ihaleye fesat karıştırmak suçlaması ile yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Daha önce baldızının belediyeye olan kira borçlarını sildiği gerekçesi ile hakkında açılan 'baldız soruşturması' ile gündeme gelen Osman Yıldırımkaya bu defa Atça'daki bir ihalede 475 bin dolar haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla yargılanıyor.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması yapıldı. Atça'daki belediyeye ait bir akaryakıt tesisi nedeniyle 475 bin dolar haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıkan Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya savunma yapıp suçlamaları reddetti. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

Nazilli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ihaleye fesat karıştırarak kamu zararı oluşturmak suçlarından dolayı hakim karşısına çıktı. Davada Osman Yıldırımkaya ile birlikte, Sultanhisar Belediye Başkan yardımcısı Okan Yalçınkaya, Belediye Meclis üyesi İbrahim Koyun, Necdet Arıkan, Mustafa Kırcalı, Murat Emir ve Emine Hayırsever de sanık olarak dinlendi.

Mahkeme hakimi sanıkların dinlenmesinin ardından davayı 16 Nisan 2019 tarihine ertelerken, Yıldırımkaya kendisi hakkında yöneltilen iddiaların tümünü reddetti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:42 Kaynak: İHA

Sultanhisar, Osman Yıldırımkaya, 3. Sayfa
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