Belediye Başkanı Yılmaz, bakımevi sakinlerini ziyaret etti - BALIKESİR - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kurban Bayramı nedeniyle Firdevs Saraçoğlu Yaşlılar Bakımevi sakinlerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, ziyarette bakımevi sakinlerinin ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

Yılmaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden bakımevi sakinlerinden 87 yaşındaki Fatma Türkmen, " Türkiye'yi gezdim ama buradaki mutluluğu, buradaki sefayı hiçbir yerde görmedim. Allah sizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi.

Yücel Yılmaz da "Mayınlı tarlada sizin dualarınızla hiçbir şeye çarpmadan gidiyoruz. Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen ziyarette Yılmaz, bakımevi sakinlerine hediye verdi.