Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 70 yaşında olmasına rağmen yoğurt satmak için pazara gelen kadına evden çıkmaması halinde tüm yoğurtlarını alma sözü verdi.



Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz, pazarı ziyaret ederek esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüştü. Başkan Gürbüz'e Elbistan Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin ile S.S. Elbistan Yaş Sebze Kooperatifi Başkanı Aladdin Kayabaşı da eşlik etti. Pazardaki esnaflarla görüşen Başkan Gürbüz, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uyulması tavsiyesinde bulundu. Pazardaki esnafları tek tek dolaşan Gürbüz, kendi evinde yaptığı yoğurtları bir sandalyeye oturarak satan yaşlı bir kadınla sohbet etmek istedi. Samimi sohbet esnasında isminin Semiha Göçer olduğunu öğrendiği kadının '70 yaşındayım' demesi üzerine Başkan Gürbüz, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması gerektiğini hatırlattı. Göçer'in evini geçindirmek için yoğurt sattığını öğrenen Başkan Gürbüz, o gün için pazara getirdiği tüm yoğurtları satın alarak anlamlı bir davranışa imza attı.



Korona virüse karşı risk grubunda olan Semiha Göçer'e evinde yaptığı tüm yoğurtları alma sözü veren Gürbüz, "Teyze, senin evinden çıkmaman gerekiyor. Sen beni ara ben gelip bütün yoğurtların hepsini evinden alacağım. Allah bereketli eylesin. Allah'a emanet ol" diyerek gönlünü aldığı yaşlı kadını evine gönderdi.



Yaşlı kadın 'Numaranı bilsem ararım' deyince Başkan Gürbüz hemen kartvizitini verdi. Başkan Gürbüz'ün samimiyeti karşısında oldukça sevinen Göçer, "Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Güle güle" diyerek evinin yolunu tuttu. - KAHRAMANMARAŞ