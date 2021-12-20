Belediye Başkanı Yüksel, "Gönül Belediyeciliği Başkanlar Buluşması"na katıldı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, "Gönül Belediyeciliği Başkanlar Buluşması" istişare toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gönül belediyeciliği yatırımları ve projelerini yerinde değerlendiren Yüksel, Pınarhisar esnafı ve vatandaşlarla tanışarak sohbet etti.

Ziyaretlerin ardından Trakya'da gönül belediyeciliği hizmet anlayışı ile hizmet üreten belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısına katılan Yüksel, geliştirilebilecek ortak projeler, gerçekleştirilen yatırımlar ve birlikte atılabilecek adımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Toplantı sonrası açıklama yapan Yüksel, ziyarette, ilçede yapılan gelişim hamlelerini yerinde gördüklerini belirtti.

Yüksel, şunları kaydetti:

"İlçe esnafıyla bir araya gelerek hayırlı işler dileklerimizi sunduğumuz, vatandaşlarımızla hasbihal ederek, Pınarhisar'ın vizyon projelerinin devam eden çalışmalarını gezdik ve kıymetli başkanımızdan bilgi aldık. Daha sonra belediye başkanlarımızla bir araya gelerek ilkini Süleymanpaşa'mızda gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısına katıldık. Pınarhisar Belediye Başkanımız Sayın İhsan Talay'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, mevkidaşlarımızla şehirlerimizin gelişimi ve hizmetlerimize yönelik bilgi alışverişinde bulunarak, ortak kullanabileceğimiz projelerimizi değerlendirdik. Toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını dilerim."