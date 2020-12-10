Belediye Başkanı Yüksel, Pazarcılar Odası ile bir araya geldi - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile toplantıda bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda, ilçede yapılması planlanan 7 kapalı pazaryeri projesi ile ilgili yönetim kurulu üyelerine bilgi verildi.

Toplantıda, pazaryerlerinde karşılaşılan sorunlar, salgınla mücadele tedbirleri, geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılması ile yapılacak kapalı pazaryerlerinde uygulanacak kurallar ve çalışma koşulları konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantı sonrası oda temsilcileri ile Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilecek kapalı pazaryeri projesini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmaların detayları ile ilgili heyetin görüşlerini not etti.