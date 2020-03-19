Belediye başkanı Yüksel pazarda maske ve eldiven dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Belediye başkanı Yüksel pazarda maske ve eldiven dağıttı - Son Dakika

Belediye başkanı Yüksel pazarda maske ve eldiven dağıttı

6 saat önce

Belediye başkanı Yüksel pazarda maske ve eldiven dağıttı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel "Virüsün nereden ve ne zaman geleceği belli olmaz" Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilçede kurulan semt pazarını dolaştı.

Belediye başkanı Yüksel pazarda maske ve eldiven dağıttı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel "Virüsün nereden ve ne zaman geleceği belli olmaz"

TEKİRDAĞ - Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilçede kurulan semt pazarını dolaştı. Alışverişe çıkan vatandaşlar ve pazarcı esnafına maske, eldiven ve dezenfektan dağıtan Başkan Yüksel, tedbir almak maksadıyla başlattıkları bu çalışmayı Ergene geneline yayarak genişleteceklerini söyledi.

İlçede kurulan semt pazarında zabıta ekipleri ve belediye görevlileri ile birlikte hem vatandaşlara hem de esnafa koruyucu maske dağıtımı gerçekleştiren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel zabıta ekiplerine talimat verdiğini ve ilçedeki pazarlarda hiçbir esnafın maskesiz satış yapmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz, çok hassas davrandı, çok hızlı davrandı diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "O yüzden biz de örnek olmak adına, vatandaşımızın tedbir alması adına elimizdeki malzemeleri vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bütün Ergene'ye dağıtmak çünkü bu iş çok önemli. İnsanlar bazen bize bir şey olmaz mantığı ile hareket ediyorlar ama virüsün nereden ve ne zaman geleceği belli olmaz. Temennimiz hiç olmasın ama tedbirimizi de almak zorundayız. Bugün de tedbir amaçlı olarak buradayız. Vatandaşımızın dikkatini bu konuya çekmek için buradayız" dedi.

Bunun kesinlikle farklı bir boyutu yok, kimse yanlış değerlendirmesin diyen Başkan Yüksel, "Sağlık her şeyden önemli, çok önemli. Yani bu işin siyasi boyutu yok. O yüzden ben sağlık bakanımıza bize örnek olduğu için teşekkür ediyorum. Bizler de vatandaşlarımıza örnek oluyoruz. Bugün de çalışmamızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bir birlerine temas etmesinler. Amaç tedbir amaçlı, takdir Allah'tan biz görevimizi yapalım. Sağlığımıza dikkat edelim. Pazar alışverişine çıkan binlerce vatandaşımıza tedbir amaçlı olarak maske dağıttık, dağıtmaya da devam ediyoruz. Bu çalışmalar sırasında zabıtaya da talimat verdim. Pazarcı kardeşlerimizden de rica ettim, maskesiz satış yapmak kesinlikle yasak. Yaparlarsa ceza keseceğim" diye konuştu.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ayrıca, "Virüsün nereden ne zaman geleceği belli değil. Bu çalışmalarımızı Ergene'deki esnaf üzerinde de devam ettireceğiz. Evlere dağıtılması için de broşürler hazırladık. Onları da Ergene'deki evlere tek tek ulaştıracağız. Vatandaşımızı bilinçlendirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Başkan Yüksel'in maske dağıttığı vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade ederken zabıta ekipleri de pazarcı esnafını tek tek dolaşarak maske dağıttı ve maskesiz satış yapmamaları konusunda esnafı uyardı.

Belediye başkanı Yüksel pazarda maske ve eldiven dağıttı

Rasim Yüksel, Zabıta, Ergene, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:48 Kaynak: İHA

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