Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Elazığ'a gitti - Son Dakika

Gebze Belediyeler Birliği üyesi belediye başkanlarıyla birlikte depremin yaşandığı Elazığ'a giden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, depremzede Elazığlılara Gebzeli hemşerilerinin geçmiş olsun temennilerini ve desteklerini iletti.



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Elazığ'da. Gebze Belediyeler Birliği'ni oluşturan Darıca, Çayırova ve Dilovası'nın belediye başkanlarıyla birlikte erken saatlerde Elazığ'a giden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, depremin hasar bıraktığı mahallelerde incelemelerde bulundu. Mustafapaşa Mahallesi'nde devam eden enkaz kaldırma faaliyetlerini inceleyen Başkan Büyükgöz, depremzede Elazığlılara, Gebzeli hemşehrilerinin geçmiş olsun temennilerini iletti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm imkanları seferber ederek deprem bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Şahsım ve Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir ile birlikte deprem acılarının yaşandığı Elazığ'dayız. Doğal afette yaşamını yitirenlere Rabbimden rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Tüm imkanları seferber eden devletimiz ve milletimiz, inanıyorum ki bölgedeki yaraları en kısa sürede saracaktır. Belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte; bölgemizin sakini hemşehrilerimizin geçmiş olsun temennileri ileterek Elazığlı kardeşlerimizin tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ