Belediye Başkanımız, Bayburt Özel İdarespor ve Anzentrum Arasında Yapılan İsim Sponsorluğu İmza Törenine Katıldı - Son Dakika

Hükmü PEKMEZCİBelediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bayburt Özel İdarespor ve 'Byburt69' adıyla enerji içeceğini üretip dünya pazarına sunan AnZentrum Şirketi arasında yapılan isim sponsorluğu imza törenine katıldı. Bayburt Özel İdare Spor ile Bayburtlu hemşehrimiz iş insanı Muhammet Karaoğlu'nun sahibi olduğu AnZentrum arasında imzalanan protokol gereğince 2021 - 2022 sezonunda kulüp "AN Zentrum Bayburtspor" ismini kullanacak. Gençosman Stadyum'unda düzenlenen törende bir konuşma yapan Belediye Başkanımız, Ülke genelinde ve dünyada önemli işlere imza atmış, Bayburt'un ismini duyurmuş isimlerle Bayburtlular adına gurur duyduğunu dile getirerek, "Bugün burada bizlere bir Bayburtlu olmanın gururunu yaşatan ve dünyanın neresinde olursa olsun Bayburtluluk ruhuyla hareket eden, gönüllerin birleştiği Bayburt'umuza her şeyiyle, her zaman destek veren değerli kardeşlerimize Bayburt Belediye Başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum" dedi. Ülkemizin ve dünyanın neresinde olursa olsun bir Bayburtlunun Bayburt'la ilgili, ülkemizle ilgili bir başarını ortaya koymasından büyük bir onur ve gurur duyduğunu ifade eden Başkanımız Pekmezci, "Bu topraklar bizim. Cennet gibi vatanımız var. ve bu vatanın bir köşesinde kendi halinde ama yüreklere sığmayan bir ilin mensupları olarak Türkiye'de varlığımızı ve geleceğimizi ortaya koyma adına bir çalışma içerisindeyiz. Yıllardan beri Bayburtspor olarak ve arkasından Bayburt Özel İdarespor olarak devam eden ve bugün de çok değerli arkadaşımız Muhammet Karaoğlu Bey'in sponsorluğunda An Zentrum Bayburtspor olarak Bayburt sporuna katkı vermesi bizlere ayrıca mutluluk verdi. 'Byburt69' adıyla enerji içeceğini üretip dünya pazarına sunan An Zentrum markasını, Bayburt markasını Avrupa'dan Türkiye'ye taşıyarak bizlere bir kıvanç ve gurur kaynağı oldular" diye konuştu. Doğduğu topraklardan kopmayan insanların uzaklarda da olsa memleketlerine hizmet etme adına bir takım gayretleri ortaya koyduklarını kaydeden Başkanımız Pekmezci, "Yıllar boyunca bu şehirde Kurban Yazoğlu ve Şeref Yazoğlu arkadaşlarımız Bayburtspor için çok katkılar sundular. Yazoğlu ailesi bugün bu görevi Çalışkan ailesine devretti. Şemsettin Çalışkan Bey geçen dönemdeki zor şartlar altında devreye girerek Bayburt Özel İdarespor'u layık olduğu yere getirdi. İnşallah bundan sonra da Celil Çalışkan kardeşimiz aynı duygularla birlikte bunu başaracağına yürekten inanıyoruz. " İfadelerini kullandı. Özel İdarespor'un tüm yöneticilerini, sponsorlarını, teknik kadrosunu, sporcularını, taraftar grubunu, tüm hemşehrilerimizi saygı ve sevgiyle selamladığını söyleyen Belediye Başkanımız konuşmasının sonunda Bayburt'un hedeflediği ve arzu ettiği başarıya mutlaka ulaşacağını belirtti. Kovid-19 nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törene Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, Bayburt Özel İdarespor Kulüp Başkanı Celil Çalışkan, AnZentrum Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Karaoğlu, kurum müdürleri, taraftar grupları ve davetliler katıldı.