Eklenme tarihi 22 Ağustos 2021

ABONE OL BELEDİYE BAŞKANIMIZ M. TEVFİK GÖKSU ÜLKE TV'DE CANLI YAYINDAYDI Esenler Belediye Başkanı Sayın M. Tevfik Göksu, İstanbul ve Esenler hakkında merak edilen soruları canlı yayında cevapladı. Ülke TV'deki 5. Gün programına konuk olan Sayın Göksu, Esenler'de yaşanan büyük kentsel dönüşüm sürecini ve İstanbul'u bekleyen büyük deprem riskini anlatarak, deprem için alınan önlemlere, yapılan çalışmalara da değindi.

ESENLER KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜNE DÖNÜŞTÜ

İstanbul'da acil bir şekilde 300 bin konutun deprem riskine karşı yenilenmesi gerektiğini hatırlatan Sayın Göksu, Esenler halkının depreme karşı güvenli bir yaşam sürebilmeleri için belediyenin sorumluluk alanı içindeki riskli konutları dönüştürdüklerini ve hak sahiplerine depreme dayanıklı, modern, yüksek yaşam standardına sahip konutlarını teslim etmeye hazırlandıklarını vurguladı.

Sayın Göksu'nu Ülke TV'de konuk olduğu 5. Gün programını, aşağıda izleyebilirsiniz.

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