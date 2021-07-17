Belediye başkanın alkol alırken söylediği sözler tepki yarattı: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz - Son Dakika

2019 yerel seçimlerinde CHP'den aday olarak belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, partisinin meclis üyelerinden Gökhan Göktepe ve bazı partililerle bir restorana gidip alkol alıp eğlenmeye başladı.

"ÇOK ŞANSLISINIZ"

Başkan Bozkurt müzik eşliğinde eğlenirken masasındaki partililere "Çok şanslısınız. MHP'li, AK Parti'li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz" dedi. Başkan Bozkurt ve beraberindekilerin eğlendiği anlar ve söylediği sözler yine aynı masada oturan bir partili tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Bozkurt'un Çok şanslısınız. MHP'li, AKP'li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz" şeklindeki sözlerine kısa sürede tepkiler gelmesi üzerine paylaşım yayından kaldırıldı.