Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanına İlk İmza Sürprizi

Belediye Başkanına İlk İmza Sürprizi

41 dakika önce

Ağrı'nın Taşlıçay İlçe Belediye Başkanı olarak seçilen İsmet Taşdemir ilk imzasını belediyeye gelen 200 bin TL'lik icra tebligatına attı.

Belediye Başkanına İlk İmza Sürprizi, System.String[]
Ağrı'nın Taşlıçay İlçe Belediye Başkanı olarak seçilen İsmet Taşdemir ilk imzasını belediyeye gelen 200 bin TL'lik icra tebligatına attı.

31 Mart yerel seçimlerinde Taşlıçay'a AK Parti'den belediye başkanı seçilen İsmet Taşdemir, seçimi kazanmasının ardından bugün gittiği belediyede icra evrağı ile karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Taşdemir, gülerek "Bugüne mi gelir evrak. Çok merhametsiz. Çok insafsızca bir durum" dedi.

Balkon konuşmasıyla açılış yapan Taşdemir, "Değerli Taşlıçay halkı sizlerin hizmetkarı olarak göreve başladım. İnşallah bu saatten sonra makam odamın kapısı her zaman açık kalacak, ayrıca belediyenin girişine telefon numaramı asacağım, Herkes bana ulaşabilecek. Ben bakanlarımızdan hükümetimizden destek alacağım inşallah hep beraber bu ilçeyi yöneteceğiz" ifadelerini kaydetti.

Koruma talebini reddetti

Taşdemir, "Dün arkadaşlar bana ulaştı, bana koruma tahsis etmişler, Allah razı olsun emniyet teşkilatımızdan. Ama ben bu ilçenin bir evladıyım, Allah'ın verdiği canı sadece Allah alır, buna tam iman etmişiz bu nedenle koruma istemediğimi bildirdim" dedi.

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, ilçe halkına verdiği 2 bin kişilik yemeğin ardından tebrikleri kabul etmek üzere belediyeye geçti. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:13 Kaynak: İHA

Ağrı, İsmet Taşdemir, Taşlıçay, Güncel
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