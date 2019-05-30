Belediye başkanına köpek saldırdı
1 saat önce
Kars'ın Arpaçay ilçe Belediye Başkanı Erçetin Altay'a köpek saldırdı.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:45 Kaynak: İHA
'ın Arpaçay
ilçe Belediye Başkanı Erçetin Altay
'a köpek saldırdı.
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, önceki gün ilçede sokakta yürürken, bir köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Altay, bir süre olayın şoku atlattıktan sonra hastaneye geldi. Arpaçay Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alınan Altay, kuduz ve tetanos aşısı yapıldıktan sonra taburcu edildi.
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARS
Turistik Doğu Ekspresi ilk yolculuğuna bu akşam başlıyor
Arpaçay Belediye Başkanı, köpek saldırısında yaralandı: Beni parçalamaya çalıştı
Yunan polisi göçmenleri öldüresiye dövüp Meriç Nehri'ne attı!
Minibüsteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı