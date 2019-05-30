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Belediye başkanına köpek saldırdı

1 saat önce

Kars'ın Arpaçay ilçe Belediye Başkanı Erçetin Altay'a köpek saldırdı.

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Kars'ın Arpaçay ilçe Belediye Başkanı Erçetin Altay'a köpek saldırdı.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, önceki gün ilçede sokakta yürürken, bir köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Altay, bir süre olayın şoku atlattıktan sonra hastaneye geldi. Arpaçay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Altay, kuduz ve tetanos aşısı yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:45 Kaynak: İHA
Kars, Erçetin Altay, Arpaçay, 3. Sayfa
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