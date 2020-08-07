Belediye başkanına korona virüs cezası - Son Dakika

Belediye başkanına korona virüs cezası
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinde sağlıkçıların yaptığı eyleme katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'ya sosyal mesafe kurallarına uymadığı için korona virüs cezası geldi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinde sağlıkçıların yaptığı eyleme katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'ya sosyal mesafe kurallarına uymadığı için korona virüs cezası geldi. Cezaya şaşırmadığını belirten Başkan Çalkaya, "Aynı günün akşamında akademisyenlerin ve siyasi parti temsilcileri de belediyemizin önünde eylem yaptı ama ne hikmetse o eylemde sosyal mesafe cezası gelmedi" dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarının ek ödemelerdeki kesintilere karşı başlattıkları eyleme katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'ya sosyal mesafe kurallarına uymadığı için ceza yazıldı. Eylemin üzerinden 40 geçtikten sonra dün bir tebligat alan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya kendisine katıldığı eylemde sosyal mesafe kurallarına uymadığı için ceza yazıldığını öğrendi. Kendisiyle birlikte 7 kişiye 600'er TL ceza yazıldığını öğrenen Başkan Çalkaya, "Bu işin böyle olmasına şaşırmadım. Ben oraya salgın günlerinde balkonlarımızdan alkışladığımız sağlık emekçilerine destek olmaya gittim. Medyada her gün olumsuz konularla gündeme gelen kişilerin bu olayı siyasi bir şova dönüştürmeleri en başta sağlık çalışanlarımıza karşı yapılan bir saygısızlıktır. Ben kurala uymadığım için ceza yazıldıysa kabul ederim. Hiçbirimiz yasalardan üstün değiliz ama o zaman akşam belediyenin önünde eylem yapanlara da aynı cezanın kesilmesi gerekir" diye konuştu. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 15:00
Kaynak: İHA
Son Dakika Fenerbahçe, Stiven Mendoza'ya talip oldu Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü: 15 ölü, 123 yaralı Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor Şırnak'ta kamyonun çarptığı iki kardeşten biri feci şekilde can verdi Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı