Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı

21.03.2022 22:33
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı

Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında silahlı saldırıya uğradı.

Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında silahlı saldırıya uğradı. Belediye personelinin şahsı etkisiz hale getirdiği saldırıdan Başkan Taş yara almadan kurtulurken, çıkan arbedede 3 çalışan yaralandı.

Olay, Daday ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'tan daha önce iş isteyen E.D. (32), elinde silahla belediye binasına girdi. Daday Belediyesi'nin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan E.D., Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girdi. Odada rastgele silahı ile ateş açan E.D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi. Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı

YORUMLAR
500
Kastamonu'nun 10 ilçesinde eğitime kar engeli Kastamonu'nun 10 ilçesinde eğitime kar engeli Küre Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Uykucu güven tazeledi Küre Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Uykucu güven tazeledi

Hasan Fehmi Taş, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı - Son Dakika


Son Dakika
22:41 Zelenski, savaşın bitmesi için Rusya'nın öne sürdüğü şartlar hakkında açıklama yaptı: Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz
22:34 Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin çarpıcı açıklama geldi: Bizi destekleyen Türk vatandaşlarına minnettarız
22:32 Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du
22:27 Stefan Kuntz milli takıma çağrılmayan Arda Güler hakkında konuştu: 90 dakika bir kez bile oynamamış bir oyuncu
22:23 Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi
22:15 Biden, siber saldırı uyarısında bulundu! Rusya'ya tepki göstererek: Püskürteceğiz, gerekirse cevap vereceğiz
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
20:34 Rusya, yaptırım kararı alan Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldı
20:23 Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Kritik toplantı sona erdi
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 22:46:37. #1.11#
SON DAKİKA: Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement