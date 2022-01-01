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BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRIYA ÇİFTE MEKTUPLU İTİRAF - Son Dakika

BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRIYA ÇİFTE MEKTUPLU İTİRAF

01.01.2022 12:38

TRABZON'da, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a, belediye önünde silahlı saldırıda bulunan Halit Aytekin (29) ile azmettirici oldukları iddia edilen Ayhan Kılıç (52) ile oğlu Tolgahan Kılıç (27) hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TRABZON'da, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a, belediye önünde silahlı saldırıda bulunan Halit Aytekin (29) ile azmettirici oldukları iddia edilen Ayhan Kılıç (52) ile oğlu Tolgahan Kılıç (27) hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanıklar Halit Aytekin savcılığa gönderdiği mektupta para ve uyuşturucu hap karşılığında olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Yine savcılığa mektup gönderen Tolgahan Kılıç ise Bıyık'ın verdiğini öne sürdüğü sözleri tutmaması nedeniyle böyle bir eylem içerisine girdiğini ifade etti.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık, 11 Haziran'da, belediye binasına geldiği makam aracından indiği sırada, Halit Aytekin'in silahlı saldırısına uğradı. 7 metreye yakın mesafeden tabancayla 5 el ateş etti. Makam aracını kendisine siper eden Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Mermiler, belediye binasının camlarına ve çevredeki banka ATM'sine isabet etti. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası şüpheli Halit Aytekin yakalandı. Azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan ve babası Aykan Kılıç da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırının, ilçede ihalesi iptal edilen çok amaçlı spor salonu inşaatıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Aykan Kılıç, bir süre sonra tahliye edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si tutuklu 3 sanık hakkında, Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; saldırgan Halit Aytekin hakkında 'tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan talep edilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle yargılanması talep edildi.

BABA VE OĞULA AYNI CEZA İSTENDİ

Tutuklu Tolgahan ve tutuksuz yargılanan babası Ayhan Kılıç hakkında ise 'azmettirmek' suçundan aynı ceza istendi. İddianamede ayrıca Halit Aytekin hakkında, 'Kamu malına zarar vermek' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası da talep etti.

'O İŞ TAMAM' DEMİŞ

İddianamede; Halit Aytekin'in olay sonrası kaçarken D.K. adlı kadından 'Peşimdeler, beni öldürecekler' diyerek aldığı telefonla aradığı kişiye, 'O iş atamam, adamlar peşimde, siz Yomra Ticaret Merkezi'nden yukarı doğru gelin' dediği belirtildi. İncelenen HTS kayıtlarından aranan numaranın, Tolgahan Kılıç'a ait olduğu tespit edildi.

SAVCILIĞA MEKTUP YAZIP İTİRAF ETTİLER

İptal edilen ihaleyle ilgili yaşananlar ve sosyal medyadan Başkan Mustafa Bıyık'a yönelik 'hakaret' ve 'tehdit' içeren mesaj deşifrelerinin de delil olarak yer aldığı iddianamede; tutuklu sanıklar, savcılığa mektup yazarak suçlarını itiraf etti. Mektubunda, saldırıyı kendisinin planladığına yer veren Tolgahan Kılıç, Başkan Bıyık'ın verdiği sözleri tutmaması nedeniyle böyle bir eylem içerisine girdiğini öne sürdü. Saldırgan Halit Aytekin ise savcılığa gönderdiği mektubunda; Tolgahan Kılıç tarafından para ve uyuşturucu hap karşılığında olayı gerçekleştirdiğini anlattı.

Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRIYA ÇİFTE MEKTUPLU İTİRAF
BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRIYA ÇİFTE MEKTUPLU İTİRAF
BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRIYA ÇİFTE MEKTUPLU İTİRAF

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Mustafa Bıyık, Ayhan Kılıç, Uyuşturucu, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRIYA ÇİFTE MEKTUPLU İTİRAF - Son Dakika


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SON DAKİKA: BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRIYA ÇİFTE MEKTUPLU İTİRAF - Son Dakika
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