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Belediye başkanına şok suçlama: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım - Son Dakika

Belediye başkanına şok suçlama: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım

20.11.2021 10:06

İş istemek için gittiği Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisine tecavüz ettiğini ileri süren S.T., yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. İş başvurusuna gittiği gün tecavüze uğradığını belirten S.T, "Yaşadığım psikolojik travmalar nedeniyle tedavi görüyorum" dedi.

Aydın'da kendisinden iş istemeye gelen S.T.'ye meclis üyesi arkadaşı Ali Çağlar'ın çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada verilen takipsizlik kararının kaldırılmasından aylar sonra mağdur kadının ifadesi önceki gün tekrar alındı.

Belediye başkanına şok suçlama: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım

"TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre; S.T., Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, 2016'nın kış aylarında iş istemek için Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a gittiğini anlatarak, "İş başvurusu için belediye başkanlığına gittiğim gün içerisinde bu olay cereyan etmeye başladı. Sonraki günlerde de benzer şekilde devam etti. Yaşadığım psikolojik travmalar nedeniyle tedavi görüyorum" dedi.

Belediye başkanına şok suçlama: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım

AVUKATI: DOSYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA VERİLSİN

Mağdur S.T.'nin avukatı Murat Sultansu ise, Söke Sulh Ceza Hakimliği'nin takipsizlik kararını kaldırıp dosyayı Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesine rağmen, müvekkilinin ifadesinin 18 Kasım'da alınabildiğini belirterek dosyanın bilinçli olarak sürüncemede bırakıldığını öne sürdü. Sultansu, "Soruşturma bu şekilde yürütülmeye devam edilirse, gerçek suçluların ortaya çıkarılması mümkün olmayacak. Dosyanın Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınarak Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Belediye başkanına şok suçlama: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım

"EVET ÖPTÜM AMA O KADINI DEĞİL"

CHP'li Başkan Atabay, soruşturma kapsamında ifade verirken kendisine gösterilen ilk videoya ilişkin "1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim. Ancak karşımdaki kişi kesinlikle S.T. değil. Söz konusu kadın Z.N.Y. Bu görüntüler kendi evimde çekildi. Kuvvetle muhtemel söz konusu görüntüleri kendimiz çektik. O esnada kutlama yapıyorduk. Söz konusu anı ölümsüzleştirmek için videoya aldık" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanına şok suçlama: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Deniz Atabay, Didim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belediye başkanına şok suçlama: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye başkanına şok suçlama: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım - Son Dakika
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