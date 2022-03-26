Belediye başkanına, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı'na hakaretten hapis istemi - Son Dakika
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Belediye başkanına, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı'na hakaretten hapis istemi

26.03.2022 16:07
Belediye başkanına, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı'na hakaretten hapis istemi

ESKİŞEHİR'de, geçen yıl, sokak hayvanlarının zehirlenmesi olayıyla ilgili, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı'ya sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

ESKİŞEHİR'de, geçen yıl, sokak hayvanlarının zehirlenmesi olayıyla ilgili, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı'ya sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Mahmudiye ilçesinde geçen yıl ekim ayında, sokak hayvanlarının zehirlenmesi olayıyla ilgili Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve hayvanseverler arasında tartışma yaşandı. Tartışmalara dahil olan Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, sosyal medya hesabından Gündoğan'ın tepkisiz kaldığını, belediye başkanlarının sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmakla yükümlü olduklarını anlatan paylaşım yaptı. Gündoğan'ın da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunması üzerine Paçalı, hakaret suçlamasıyla Çifteler Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİÇifteler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Belediye Başkanı Gündoğan'ın sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Hakaret eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan hakkında 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Belediye başkanına, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı'na hakaretten hapis istemi
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İshak Gündoğan, Mahmudiye, Hakaret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediye başkanına, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı'na hakaretten hapis istemi - Son Dakika


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