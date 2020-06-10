Belediye başkanından anlamlı kampanya - Son Dakika

Belediye başkanından anlamlı kampanya

'Sokak hayvanını sahiplenelim, hayvanlar sokakta kalmasın' kampanyası başladı

NİĞDE - Dağları delerek sokak köpeklerine yuva yapan Niğde'nin Çiftlik İlçesi Belediye Başkanı Serkan Güzel, yeni bir kampanyaya başlattı. Köpek köyünde 350'ye yakın sokak köpeğinin her gün beslenmesini sağlayan Çiftlik Belediyesi anlamlı bir kampanyaya imza attı.

Başkan Güzel, sokak hayvanları diye bir şey olmadığını, barınaklarda olan hayvanları herkes sahiplenirse sokakta hayvan kalmayacağını söyledi. Herkesin bulunduğu bölgedeki hayvan barınaklarından hayvan sahiplenmesini isteyen Güzel açıklamasında; "'Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. 'Yaratılanı sevelim, yaradan dan ötürü'. Şahsi fikrim sokak hayvanı diye bir şey yoktur. Tüm Türkiye'de ki vatandaşlarımız barınaklarda bulunan hayvanları sahiplenip evlerinde, bahçelerinde beslese ortada sokak hayvanı diye bir şey kalmaz. Gelin hayvanlarımızı sahiplenelim. Bu hayvanlar bizimle birlikte yaşasınlar" dedi.