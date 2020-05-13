Belediye Başkanından çocuklara oyuncak sürprizi - Son Dakika

Belediye Başkanından çocuklara oyuncak sürprizi

4 saatlik sokağa çıkma özgürlüğünün tadını çıkardılar

Dışarı çıktılar, sürprizlerle karşılandılar

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi tarafından haftalar sonra dışarı çıkan 0-14 yaş çocuklara oyuncak hediye edilerek çikolata ikramında bulunuldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında haftalardır sokak yüzü göremeyen çocuklar bugün ilk kez dışarı çıktı. Kırıkkale'de ebeveynleri ile birlikte kapılarının önündeki parklara giden çocuklar, güzel havanın keyfini çıkardı. 0-14 yaş grubu çocuklardan kimileri parkta oyun oynarken kimileri de yürüyüş yaptı. Bazıları da öğretmenleriyle okul bahçesinde vakit geçirdi. Çocukların mutluluğuna ortak olan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da onlara oyuncak hediye edip çikolata ikramında bulundu. Ellerine dezenfektan sprey de sıkan Saygılı, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekindi.

"İnşallah bugünler gelip geçecek"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Bugün çocuklarımızın izin günü, dışarıya çıktıkları bir gün gerçekten çok sıkıldılar. Biraz olsun enerjilerini atmaları için hükumetimizin, Cumhurbaşkanımızın almış olduğu bir karar ile bugün kısa bir sürede olsa dışarıda olacaklar. Bizim geleceğimiz olan evlatlarımızın biz de yanlarında olduğumuzu göstermemiz için onlarla bir araya geldik. Tabi onlara tavsiyemiz evlerindeki televizyondan izlemiş oldukları program ile eğitimlerine devam etmeleri. İnşallah bugünler gelip geçecek kısa bir zaman sonra da biz bunları atlatacağız ve eski günlerimize döneceğiz. Bizim geleceğimiz olan evlatlarımızla daha ileriye, daha büyük noktalara gitmek bize de nasip olacak" şeklinde konuştu.