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BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇÖP KONTEYNERİNİ YAKAN ŞÜPHELİLERE MİLLİ SERVETE BİLE BİLE ZARAR VERMEK HAİNLİKTİR - Son Dakika

BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇÖP KONTEYNERİNİ YAKAN ŞÜPHELİLERE MİLLİ SERVETE BİLE BİLE ZARAR VERMEK HAİNLİKTİR

26.12.2021 13:24

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çöp konteynerini ateşe veren şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çöp konteynerini ateşe veren şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Milli servete bile bile zarar vermek hainliktir" diyerek tepki gösterdi.

Olayın ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"22.12.2021 tarihinde saat 19: 00 sıralarında, 6 Eylül Caddesi'nde bulunan İnegöl Belediyesi'ne ait çöp konteynerine yanıcı madde koyan ve konteynerin kullanılmaz hale gelmesine neden olan şahıs/şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen Yakarak Kamu Malına Zarar Verme suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şahıs veya şahısların kimlik bilgilerinin tespiti, yakalanarak gözaltına alınması için emniyet birimlerine gerekli talimatlar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan olayla ilgili İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Taban, olay anını gösteren görüntüleri paylaşarak, "Milli servete bile bile zarar vermek hainliktir" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇÖP KONTEYNERİNİ YAKAN ŞÜPHELİLERE MİLLİ SERVETE BİLE BİLE ZARAR VERMEK HAİNLİKTİR
BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇÖP KONTEYNERİNİ YAKAN ŞÜPHELİLERE MİLLİ SERVETE BİLE BİLE ZARAR VERMEK HAİNLİKTİR
BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇÖP KONTEYNERİNİ YAKAN ŞÜPHELİLERE MİLLİ SERVETE BİLE BİLE ZARAR VERMEK HAİNLİKTİR

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Alper Taban, İnegöl, Medya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇÖP KONTEYNERİNİ YAKAN ŞÜPHELİLERE MİLLİ SERVETE BİLE BİLE ZARAR VERMEK HAİNLİKTİR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇÖP KONTEYNERİNİ YAKAN ŞÜPHELİLERE MİLLİ SERVETE BİLE BİLE ZARAR VERMEK HAİNLİKTİR - Son Dakika
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