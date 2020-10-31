Belediye başkanından dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, adını kullanarak para isteyenlerin polise şikayet edilmesi gerektiğini bildirdi.

Ormankıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyeyi ve adını kullanan kötü niyetli kişilerin fabrikalardan, esnaf ve vatandaşlardan para talebinde bulunduğunu belirtti.

Bu kişilere itibar edilmemesi gerektiğini aktaran Ormankıran, şunları kaydetti:

"Bizim adımıza bazı kötü niyetli kişilerin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika sahipleri, esnaflar ve vatandaşlardan para talebinde bulunduklarını öğrendik. Lütfen bu kişilere inanmayın. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikalarımız, esnaflarımız yada vatandaşlarımız böyle bir durumu fark ettiği zaman hemen Süloğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüzün '311 30 02' hattını veya 155'i arayarak haber vermelerini istiyorum."