Belediye Başkanından Elif'e bir çift muhabbet kuşu - Son Dakika

SİVAS'ta belediyeyi arayıp, kuşlarının öldüğünü, bir çift muhabbet kuşu istediğini belirten 7 yaşındaki Elif Su Yılmaz'ın bu isteği, yerine getirildi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatı ile Elif Su'ya bir çift muhabbet kuşu hediye edildi.

Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ailesinin kızları, TOKİ İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Elif Su Yılmaz, Sivas Belediyesi'ni arayarak, muhabbet kuşlarının öldüğünü belirtip, çok üzüldüğünü ve kendisine bir çift kuş alınmasını istedi. Bunu öğrenen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bir çift muhabbet kuşu alınıp Elif Su'ya götürülmesi talimatını verdi. Ayrıca Başkan Bilgin, Elif Su ile telefonda görüşerek, "Derslerinde başarılar diliyorum. Salgın süreci bittikten sonra seni belediyemizde ağırlamak istiyoruz" dedi.Bir çift muhabbet kuşu Başkan Yardımcısı Ahmet Duman tarafından Elif Su Yılmaz'ın evine götürülerek kendisine teslim edildi. Yeni kuşlarına kavuşan ve büyük mutluluk yaşayan Elif Su Yılmaz Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti.