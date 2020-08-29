Belediye Başkanından emekli olan personele plaket - Son Dakika

Ankara'da Güdül Belediyesinden emekli olan personele plaket verildi.

Güdül Belediyesinden emekli olan 10 personele, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, düzenlenen yemekte hizmetleri anısına plaket verdi.

Başkan Yalçın, burada yaptığı konuşmada, emekli olanlara bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Son 2 sene içinde 10 personelin emekli olduğunu belirten Yalçın, "Sizlerin çalışmalarını asla unutmayacağız. Eskiden olduğu gibi belediye sizin evinizdir. Çekinmeden gelebilirsiniz. Sizlere bundan sonraki yaşamlarınızda sağlıklı uzun ömürler dilerim. Hizmetlerinizin anısına sizleri plaketle onurlandıralım istedik. Maddi bir değeri olmasa da manevi bir değeri olacaktır. Emekliliğiniz hayırlı olsun." dedi.