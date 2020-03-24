Belediye başkanından İhsan Amca'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye başkanından İhsan Amca'ya ziyaret - Son Dakika

Belediye başkanından İhsan Amca'ya ziyaret

6 saat önce

KEÇİÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, kendini polis olarak tanıtan M.T.E. tarafından videosu çekilip, sosyal medyada paylaşılan Ali İhsan Yavaşça'yı (79) evinde ziyaret etti.

Belediye başkanından İhsan Amca'ya ziyaret, System.String[]

KEÇİÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, kendini polis olarak tanıtan M.T.E. tarafından videosu çekilip, sosyal medyada paylaşılan Ali İhsan Yavaşça'yı (79) evinde ziyaret etti.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine rağmen hastaneye gitmek için evinden çıkan Ali İhsan Yavaşça'nın sosyal medyada paylaşılan videosu tepki çekti. Kendini polis olarak tanıtıp, Yavaşçaya tepki çeken davranışlarda bulunan ve çektiği videoyu paylaştığı belirlenen M.T.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. M.T.E'ye, çıkarıldığı mahkemece 15 gün konuttan çıkmama ve huzurevini ziyaret etme cezası verildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ZİYARET

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medyaya yansıyan videosuyla gündeme gelen Ali İhsan Yavaşça'yı evinde ziyaret etti. Başkan Altınok, yalnız yaşayan Ali İhsan Yavaşça ve olayın ardından kendisine destek için yanına gelen kızı Handan Çağlayan, damadı Osman Çağlayan, oğlu Alper Yavaşça, gelini Ferdane Yavaşça ve torunları ile sohbet etti. Başkan Altınok, Ali İhsan Yavaşça'ya sağlık probleminin olup olmadığını sordu. Yavaşça, sağlık sorunu olmadığını, Gaziantepli olduğunu, geçmişte lokanta çalıştırdığını ve 3 yıl önce de eşini kaybettiği için yalnız yaşadığını belirtti. Altınak, Çok iyi görünüyorsun, Maşallah. Sizin yaş grubunuz için dışarı çıkmak bu günlerde sağlığınız açısından çok sakıncalı. Bundan sonra sağlık ve buna benzer ihtiyaçlarınız olursa sizleri hastaneye bizim sağlık ekiplerimiz götürecek, ihtiyaçlarınızı da yine bizim ekiplerimiz yerine getirecek dedi.

Altınok, Yavaşça'ya eldiven, maske ve dezenfekte seti hediye ederken, ihtiyaç durumunda araması için cep telefonu numarasını da verdi.


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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:48 Kaynak: DHA

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