Belediye Başkanından Kendisine Tebrik Çiçeği Gönderenlere Anlamlı Çağrı

31 Mart yerel seçimlerini kazanarak Başiskele Belediyesi başkanı olan Yasin Özlü, kendisine tebrik çiçeği gönderenlere seslenerek, "Çiçek göndermek yerine Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olan Ayışığı Derneği'ne bağışta bulunmaları beni ziyadesiyle mutlu edecektir" dedi.

31 Mart yerel seçimlerini kazanarak Başiskele Belediyesi başkanı olan Yasin Özlü, kendisine tebrik çiçeği gönderenlere seslenerek, "Çiçek göndermek yerine Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olan Ayışığı Derneği'ne bağışta bulunmaları beni ziyadesiyle mutlu edecektir" dedi.



Yasin Özlü, 31 Mart yerel seçimlerini kazanarak Başiskele Belediyesi başkanı oldu. Mazbatasını alan Başkan Özlü, daha sonra Başiskele Belediyesi eski başkanı Hüseyin Ayaz'dan görevi devraldı. Daha önce Ulaşım Park'ın kurucu genel müdürlüğünü yapan Başkan Yasin Özlü'nün ilk ziyaretçileri, eski mesai arkadaşları oldu. Başkan Özlü, eski mesai arkadaşlarının tebriklerini ve başarı dileklerini kabul etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Başkan Özlü, "Bu seçim sürecinde bana desteklerini esirgemeyen eski mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Özlü, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken, vatandaşlar tarafından da tebrik çiçekleri gönderiliyor. Tebrik çiçeği gönderenlere seslenen Başkan Özlü, çiçek yerine öksüz çocuklar için bağışta bulunmalarının kendisini mutlu edeceğini belirterek, "Başiskele Belediye Başkanlığı görevine seçilmem vesilesi ile tebrik mesajı gönderen herkese teşekkür ederim. Tebrik için çiçek göndermek isteyenlerin, çiçek göndermek yerine Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olan Ayışığı Derneği'ne bağışta bulunmaları beni ziyadesiyle mutlu edecektir" diye konuştu. - KOCAELİ

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