Belediye Başkanından kendisini tehdit ettiği iddia ettiği meclis üyesi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Belediye Başkanından kendisini tehdit ettiği iddia ettiği meclis üyesi hakkında suç duyurusu

17.02.2021 17:41
Belediye Başkanından kendisini tehdit ettiği iddia ettiği meclis üyesi hakkında suç duyurusu

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Gürbüz, İYİ Parti'li Belediye Meclis Üyesi Taylan Özgür Çetin hakkında kendisine tehdit mesajı gönderdiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Gürbüz, İYİ Parti'li Belediye Meclis Üyesi Taylan Özgür Çetin hakkında kendisine tehdit mesajı gönderdiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Başkan Mehmet Gürbüz'ün avukatı, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde kamu görevinin yerine getirilmesinde üyeler arası iletişimin sağlanması amacıyla Elbistan Belediye Meclisi üyelerinin yer aldığı WhatsApp grubu bulunduğunu, grupta yer alanlardan Belediye Meclis Üyesi Taylan Özgür Çetin'in alenen tehdit içeren mesajlar yazdığını öne sürdü. Mesajların ekran fotoğrafının da yer aldığı şikayet dilekçesinde şöyle denildi: "Bu mesajların içerikleri; 'Sayın başkan seni uyardım buradan son kez uyarıyorum. Benim dosyalarımı neden encümene almıyorsunuz. Benim ayarlarımla daha fazla oynamayın. Ne kadar i.. varsa sal üzerime. İmar işlerine oturttuğun müdürü pazartesi günü mama ile beslenecek hale getirecem. Ankara'dayım benim ekmeğimle, namusumla, şerefimle oynayanın hayatıyla oynarım.' Şüpheli Taylan Özgür Çetin'in mesajlarından tehdit suçunun işlenmiş olduğu açıkça bellidir. Şüphelinin bu söz konusu mesajlarının içeriğinde kullandığı cümleler suç teşkil etmekte ve görevi başında bulunan kamu görevlisi Müvekkil Belediye Başkanının ve yine kamu görevini yerine getirmekte olan İmar İşleri Müdürünün hayatına, vücut dokunulmazlığına yönelik tehditte bulunulduğunu göstermektedir."


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Kaynak: DHA

Taylan Özgür, İYİ Parti, AK Parti, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanından kendisini tehdit ettiği iddia ettiği meclis üyesi hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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