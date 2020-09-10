Belediye başkanından korkutucu Korona virüs açıklaması - Son Dakika

Belediye başkanından korkutucu Korona virüs açıklaması

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: "Daha önce çevre komşulara göre en az hasarla ilerlerken şuanda komşularımızı geçmiş durumdayız"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentteki Korona virüs (Covit-19) vakaları ile ilgili korkutucu bir açıklamada bulunarak, "Başlangıçta Afyonkarahisar çevre kentlere göre en az hasarla ilerleyen konumdaydı, ama şuanda komşularımızı geçmiş durumdayız" dedi.

Başkan Zeybek, beraberinde Vali Gökmen Çiçek ile birlikte kent merkezinde Korona virüs (Covit-19) denetimi yaptı. Denetimlerde vatandaş ve esnafları maske ile sosyal mesafe konusunda uyaran Başkan Zeybek ayrıca maske ve dezenfektanda dağıttı.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan ve kentteki vaka sayılarına değinen Başkan Zeybek, vaka sayılarının yüksek olduğuna değindi. Başkan Zeybek, "Devletimiz ve hükümetimiz fazla bir şey istemiyor. Sadece maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bunu da yapmazsak gidişimiz iyi değil. Başlangıçta Afyonkarahisar çevre kentlere göre en az hasarla ilerleyen konumdaydı ama şuanda komşularımızı geçmiş durumdayız. Allah rızası için kendimizi, çoluğumuzu çocuğumuzu ve eşimizi, dostumuzu düşünüyorsak kurallara uyalım" dedi.